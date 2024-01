Always Ready se refuerza con Wesley da Silva y Luis Caicedo

Always Ready es uno de los equipos que más noticias viene generando en cuanto a contrataciones de cara a la presente temporada en la que tendrá que jugar el campeonato de la División Profesional del fútbol boliviano y también la Copa Libertadores, a partir de la segunda fase.

“El Club Always Ready confirma al refuerzo Wesley ‘Tanque’ da Silva para reforzar la línea ofensiva del millonario el 2024”, dice la publicación del club alteño con relación al brasileño, de 27 años y que militó, entre otros clubes, en Desportivo Trofense de Portugal y Qingdao West Coast de China.

“El capitán de Delfín Sporting, es el nuevo refuerzo del Club Always Ready, el jugador ecuatoriano, Luis Caicedo de 26 años llega a reforzar la línea defensiva millonaria”, posteó Always Ready.