Always Ready sigue sumando refuerzos: en sus filas ya hay un nuevo delantero

Con el objetivo de seguir haciendo historia, como dice su eslogan desde su ascenso a la División Profesional, Always Ready sumó a un nuevo delantero para encarar la temporada 2021. Se trata del brasileño Franklin Geovane de Santana Chagas, más conocido como ‘Mascote’.

“¡De la Serie A-2, a la Libertadores! Después de disputar un partido amistoso ante Always Ready, el delantero ‘Mascote’ negoció con el club boliviano. Nuestro presidente, Alexandre Barbosa, indicó: ‘Hinchas, no estén tristes. Reemplazaremos la salida de este 'monstruo' con nuevas contrataciones’”, publicó el Sport Club Atibaia para confirmar la salida del atacante y su llegada al club paceño.

‘Mascote’ tiene 24 años y nació en Candeias (Bahía). Militó en clubes de su país como Gremio Esportivo Tiradentes (compitió en la Serie B), Clube Atlético Taboão da Serra, Associação Desportiva São Caetano (Serie D), Centro Sportivo Alagoano (Serie B), Pouso Alegre Futebol Clube (primera división del Campeonato de Minas Gerais) y Associação Desportiva Cabofriense (Serie D). También jugó en Sporting Clube de Braga de la primera división de Portugal.

El delantero fue contratado, después de que el cuerpo técnico, encabezado por Sebastián Núñez, lo vio en plena acción en el partido amistoso del pasado domingo. En esa jornada, el millonario cayó goleado por 3-0.



Da Série A-2 para a Libertadores!

Após amistoso diante do Always Ready, o atacante Mascote foi negociado com o clube boliviano.

Mas nosso Presidente, Alexandre Barbosa, garante: "Torcedores, não fiquem tristes. Vamos repor a saída desse monstro a altura, com novas contratações!" pic.twitter.com/oaBXyBIuTN— Sport Club Atibaia (@atibaiasc) February 19, 2021