Andrés Costa: “Always Ready será campeón de la Copa Libertadores”

Andrés Costa, presidente de Always Ready, inauguró este miércoles las luminarias del estadio Municipal de Villa Ingenio, escenario en el cual su equipo ejerce de local.



El titular de la banda roja apunta a jugar la Copa Libertadores 2024 por primera vez en El Alto. Además, señaló que Always será el primer equipo boliviano en ganar la máxima competencia continental a nivel de clubes.



“Sueño con salir campeón de una Copa Libertadores, y acuérdense de mi, me creen loco, si soy loco, vamos a salir campeones pero aquí en El Alto”.