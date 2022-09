Andrés Costa retorna a Bolivia con su Always Ready en crisis total

La tensión en Always Ready aumenta aún más. El 'Millonario' ha estado atravesando semanas de muchas dificultades que lo han afectado tanto en lo dirigencial como en lo deportivo. Ante estas situaciones, el presidente de la institución, Andrés Costa, salió a dar la cara en su cuenta de Facebook y publicó lo siguiente:

“Mucho tiempo he estado callado, lastimosamente los problemas de salud no me permitieron estar antes en Bolivia. Llegó el momento de hablar y mostrar con pruebas en las instancias pertinentes el daño que le quisieron hacer a nuestra institución. La verdad siempre sale a la luz”.