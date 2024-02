Colombiano Ayron del Valle reforzará a Always Ready

Ayron del Valle arribó este martes a la ciudad de El Alto para sumarse a Always Ready. El atacante colombiano se convierte en una de las últimas incorporaciones del conjunto ‘Millonario’ para esta temporada.



“Estoy contento de estar acá, quiero conocer a mis compañeros y ponerme a trabajar. Sabemos que Always Ready es un gran club que me dio la confianza estar jugar acá”, indicó el jugador luego de aterrizar en el país.



Del Valle, cuenta con un amplio recorrido en el fútbol de su país, también jugó en varios equipos de México. Su último club fue el Selangor FC de la Superliga de Malasia.



“Tengo una gran trayectoria, fui goleador del fútbol colombiano, también en la última temporada. Soy un jugador que puede jugar por el centro o las bandas”.