Copa Libertadores: conoce los rivales de los equipos bolivianos en fase 1 y 2

Este miércoles se sorteó la fase 1 y 2 de la Conmebol Libertadores en donde Always Ready y Nacional Potosí lucharán por acceder a la zona de grupos. El conjunto alteño rivalizará ante Magallanes de Chile mientras que el equipo potosino lo hará frente a El Nacional de Ecuador.

Always Ready, deberá visitar primero Chile y buscará el pase a la tercera ronda en el partido de vuelta que se llevará a acabo en La Paz.Por el momento no se sorteó la fase de grupos en la que Bolívar y The Strongest forman parte.