Copa Libertadores Sub-20: Always Ready debutó con derrota

Always Ready no pudo en su estreno de la Copa Libertadores Sub-20 y terminó perdiendo 0-1 frente a Envigado de Colombia.



El duelo se disputó el domingo en el estadio La Portada que se ubica en La Serena, Chile.



El único tanto del encuentro lo anotó César Rubio a al minuto 77 tras un derechazo cruzado que venció la resistencia del arquero Fabian Pereira.



Con este resultado, Envigado se ubicó en la segunda posición con tres unidades, mientras que Always Ready ocupa la tercera casilla sin ningún punto.



El equipo alteño volverá a la acción este miércoles (18:00 HB) cuando enfrente a Cerro Porteño por la segunda fecha.



En la tercera y última jornada de la fase de grupos deberá rivalizar ante Independiente del Valle de Ecuador.



Únicamente accederán a la siguiente ronda el primero de cada serie y el mejor segundo de la tabla general.