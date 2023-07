Copa Libertadores Sub 20: Always Ready, goleado y eliminado

Always Ready no logró hacer pie en la Copa Libertadores Sub-20. El equipo alteño disputó su último encuentro este sábado y fue goleado.



Independiente del Valle le propinó un 6-0, se consolidó como el mejor del Grupo B y avanzó a las semifinales, mientras que Always quedó el el último lugar de la tabla general.



Los ‘Millonarios’ disputaron tres encuentros y cayeron en todos. Primero ante Enviado, luego frente a Cerro Porteño y finalmente contra Independiente del Valle.



De esta manera el representante boliviano cerró una catastrófica participación en donde solamente anotó 1 gol y recibió 11.