Copa Sudamericana: Always Ready visita a Defensa y Justicia

Este miércoles, a partir de las 18:00 HB en el estadio Norberto Tito Tomaghello de Buenos Aires (Argentina), Always Ready afrontará su segundo partido de la Copa Sudamericana en una pelea directa por el liderato del Grupo A. Su rival de turno será Defensa y Justicia, un ex campeón del certamen continental.



El objetivo del conjunto alteño es claro: sumar puntos en su segunda visita a Argentina. Always, ya eliminado del torneo Apertura de la División Profesional, puso todas sus energías en la Copa Sudamericana, donde se estrenó con triunfo tras vencer a Millonarios de Colombia (2-0). El director técnico, Flavio Torres, alista sus mejores armas para este partido, tomando en cuenta que no tendrá ninguna baja.



En frente aparece Defensa y Justicia, un modesto pero peligroso equipo que ya sabe de títulos continentales. Actualmente, mantiene un invicto de 6 partidos con 4 triunfos y 2 empates. La anterior semana venció a César Vallejo en condición de visitantes y también derrotó a San Lorenzo por el torneo local.



Las acciones serán dirigidas por el árbitro Francisco Gilbert (Chile), quien será colaborado desde las bandas por sus coterráneos Claudio Urrutia y Muguel Rocha. Christian Garay será el cuarto juez, mientras que Derlis López estará en el VAR y Nancy Fernández monitoreará el AVAR.