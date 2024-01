David Robles deja Always Ready

David Robles, destacado defensor central, no continuará en Always Ready la próxima temporada. Fue el propio jugador quien comunicó la noticia con un mensaje de despedida en sus redes sociales.



“Agradecido por este gran año. A mis compañeros, al cuerpo técnico, la dirigencia y todos los que componen la institución. Hasta Pronto, gracias por todo Always Ready”, indica el posteo.



Robles, de nacionalidad paraguaya- boliviana, fue pieza clave y capitán de Always durante la temporada 2023. Además, era uno de los jugadores con mayor jerarquía y experiencia del primer plantel.



Desde su arribo a El Alto disputó un total de 43 encuentros oficiales, haciendo un total de 3,197 minutos sobre el terreno de juego. Vio la cartulina roja en una ocasión y marcó 2 goles.





De momento, el futbolista no ha dado pistas sobre dónde continuará su carrera profesional. Antes de vestir la camiseta de Always, defendió los colores de Petrolero del Chaco, Real Tomayapo y Guabirá.