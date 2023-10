“Debemos cambiar la imagen el domingo”, afirma Rodrigo Venegas

No tuvo un debut soñado, fue totalmente lo opuesto. Rodrigo Venegas sucumbió en su primer partido al mando de la dirección técnica de Always Ready.



Bolívar le propinó 5 goles al conjunto alteño y lo alejó de la lucha por el título. Sin embargo, el entrenador chileno confía en revertir este domingo lo hecho ante la academia.



“La verdad que es duro reponerse de una derrota como la del martes, más que por el resultado, fue por cómo nos posicionamos en la cancha”, indicó.



“Estamos a tres dias para volver a competir y confío en que cambiaremos la imagen este domingo. Debemos levantarnos anímicamente y estar bien parados en la cancha”, añadió.



Venegas fue consultado sobre su relación con la dirigencia del club, y aseguró haber tenido una conversación bastante productiva.



“Con la dirigencia tuvimos una reunión, nada extraordinario. Estoy acostumbrado a tener una comunicación fluida con los directivos”.



“Es algo muy normal y que he hecho en todos los lugares que me tocó dirigir. Lo hago de forma rutinaria”.



Always tendrá que recibir este domingo a Palmaflor por la fecha 27 del torneo todos contra todos.



Guery Vargas será el responsable de impartir justicia a partir de las 15:00 en el Hernando Siles.