Descontento en Always Ready: DT Torres pide cambios y enfrenta rechazo

El futuro de Flabio Torres como director técnico de Always Ready está en la cuerda floja. El entrenador colombiano ha solicitado a la dirigencia la salida de ciertos jugadores para continuar en su puesto, pero Andrés Costa, presidente del club, ha rechazado esta petición. En declaraciones a la prensa, Costa expresó: “No podemos rescindir con los jugadores, ya que llevan tiempo en el club y el libro de pases está prácticamente cerrado. Si Torres no se siente cómodo, es porque percibe falta de apoyo”.



La reciente eliminación de Always Ready en la Copa Sudamericana y la derrota ante Universitario de Vinto en la séptima fecha del torneo Clausura han generado tensiones internas que podrían precipitar la salida de Torres. Costa añadió que la situación se atribuye al desgaste físico del equipo y que, aunque están intentando convencer a Torres de quedarse, la decisión final recae en él.



“Lo que nos pasó en los últimos partidos se puede atribuir al desgaste físico, pienso que hay que dar vuelta a la página y pensar en el próximo rival, pero el entrenador ha pedido dar un paso al costado y como dirigentes estamos tratando de convencer que se quede, pero él tiene la última decisión”, agregó Costa



La urgencia por resolver la continuidad de Torres es palpable, ya que el equipo se enfrenta a The Strongest este jueves a las 20:00 en el estadio Municipal de Villa Ingenio. Always Ready necesita una victoria para mantenerse en la lucha por los primeros puestos, actualmente ocupando el quinto lugar en el Clausura con 11 puntos y enfrentando una complicada situación en la tabla acumulada, donde se sitúa en la duodécima posición con 17 puntos, apenas un punto por encima de la zona de descenso indirecto.