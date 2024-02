Dorny Romero deja Always Ready con la clasificación a tercera fase de Libertadores

Dorny Romero, el talentoso delantero de Always Ready, selló su despedida del club con un desempeño memorable. El jugador, quien será refuerzo del FC Aktobe de Kazajistán, dejó una marca indeleble al anotar un doblete crucial en la victoria por 6-1 sobre Sporting Cristal. Además cerró su ciclo con una gran presentación en Perú, asegurando así el pase a la tercera fase de la Copa Libertadores.



Romero, oriundo de República Dominicana, se convirtió en el segundo futbolista de su país en marcar en la prestigiosa competencia continental, y lo hizo de manera excepcional al anotar dos goles en un mismo encuentro. Su actuación aseguró el avance de Always Ready en la Copa Libertadores.



El primer gol de Romero llegó apenas comenzado el segundo tiempo, cuando conectó un certero remate tras una precisa asistencia de Wesley Da Silva. Más tarde, a los 78 minutos, el delantero dominicano convirtió desde el punto penal con su característico estilo, asegurando la contundente victoria y dejando una última muestra de su calidad en la camiseta de Always Ready.



Con esta actuación, Romero no solo cierra su ciclo en el club boliviano, sino que también deja un legado para el fútbol de su país, siendo el primer jugador dominicano en marcar un doblete en la Copa Libertadores. Su traspaso al FC Aktobe de Kazajistán marca un nuevo capítulo en su carrera profesional, pero su contribución al éxito de Always Ready fue enorme.