Dorny Romero se marchará de Always tras disputar la fase 2 de la Libertadores

Dorny Romero anunció que abandonará Always Ready tras disputar la fase dos de la Copa Libertadores ante Sporting Cristal.



“Solo voy a jugar esos dos partidos, luego tengo que migrar a otro club”, indicó al atacante dominicano al programa Tigo Sports Noticias.



“Tengo una oferta de un equipo de Rusia. Estoy analizando cuál me conviene más para tomar la decisión correcta. Es una situación complicada ya que todo futbolista desea crecer y ese es mi objetivo”, añadió.



El club ruso interesado en contar con los servicios de Romero se llama FC Khimki, actualmente en la primera división.



También destacó el equipo que conformó Always para esta temporada. Considera que es un plantel mixturado. “Veo muy bien al equipo, tiene juventud y experiencia, eso ayudará mucho”.



Finalmente, aseguró que el fútbol boliviano lo ayudó a crecer en su carrera deportiva.



“Me voy con muchas cosas positivas de acá. El fútbol boliviano me hizo crecer mucho. Espero haber dejado una buena imagen. Soy un jugador luchador que siempre buscó darle alegrías a la fanaticada”, concluyó.