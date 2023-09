Edarlyn Reyes vive sus últimas horas como jugador de Always Ready

Always Ready está a punto de perder a una de sus figuras más importantes: Edarlyn Reyes. El atacante dominicano tiene todo arreglado con él Al-Ittihad Sport de Libia y podría emprender viaje en las próximas horas.



El propio futbolista fue quien confirmó su salida del conjunto alteño en una entrevista que realizó con el portal Tigo Sports.



“Gracias a Dios hay una propuesta fuera de Bolivia, ya conversé con el presente Andrés Costa y aceptaron la propuesta”, señaló el ex Real Santa Cruz.



“Estoy agradecido con Always Ready por todo lo que me dio. Me siento ilusionado por estar en un nuevo club y hacer todo bien. Creo que el trabajo que hice acá (Always) fue bueno, ayudé mucho al club y a mis compañeros, me enseñaron a ser una mejor jugador”, añadió.



Reyes disputó 29 partidos con la camiseta de Always Ready en esta temporada, incluyendo liga, copa y Copa Libertadores. Además, anotó 9 goles y repartió 7 asistencias.