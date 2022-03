Eduardo Villegas reemplaza a Sebastián Abreu en Always Ready

Escucha esta nota aquí

Eduardo Villegas vuelve a Always Ready. El club millonario anunció este miércoles que es el nuevo entrenador del plantel. Reemplaza en el cargo al uruguayo Sebastián Abreu, que apenas duró en el cargo cuatro fechas del torneo Apertura de la División Profesional.

Villegas, de 57 años, asumirá con el objetivo de mejorar la campaña del representativo alteño, que en cuatro fechas suma cuatro puntos y ocupa el sexto lugar, de la serie B. Además, tendrá el reto de dirigir a los albirrojos en la Copa Libertadores desde la fase de grupos.

Retorna al club que dirigió en la temporada 2020.

Villegas es el director técnico nacional más ganador del fútbol boliviano. Suma seis títulos: fue campeón con Universitario de Sucre (Apertura 2008), Wilstermann (Apertura 2010), The Strongest (Apertura 2021), The Strongest (Clausura 2012), The Strongest (Apertura 2013) y San José (Clausura 2018).

