El venezolano Alain Baroja reforzará el arco de Always Ready

Always Ready continúa moviendo el mercado de pases, y en esta oportunidad se trasladó hasta Venezuela para reclutar a un arquero.



Alain Baroja se convirtió en el segundo refuerzo del conjunto alteño de cara la próxima temporada. Andrés Costa, presidente del club, anunció que este jueves se llegó a un acuerdo con el futbolista.



“Alain Baroja, el arquero de la selección venezolana, será el nuevo portero de Always Ready. Acabamos de firmar contrato con el”, aseguró el directivo paceño al programa radial “Solo Fútbol” de Santa Cruz.



Baroja, de 34 años, es un arquero de extensa trayectoria en el fútbol venezolano. Jugó para el Caracas, Monagas y Carabobo. Además, militó en el Sud América de Uruguay, Delfín Sporting Club de Ecuador y el AEK Atenas de Grecia.



También, ha tenido diversas participaciones con la selección venezolana absoluta de fútbol. Incluso, llegó a disputar la Copa América de Chile 2015, donde jugó los tres encuentros de la fase de grupos.



Con el arribo de Baroja a El Alto, Always Ready descartó por completo la contratación del paraguayo Wilson Quiñónez, arquero que defendió el pórtico de Oriente Petrolero esta temporada.



“Teníamos un interés muy grande por Quiñónez, pero al hacer un análisis con Óscar Villegas (DT) decidimos no contratarlo”, señaló Costa.