Facundo Biondi no es más DT de Always Ready

La relación entre Facundo Biondi y Always Ready llegó a su fin este viernes, luego de que la dirigencia del conjunto alteño decidiera prescindir del entrenador argentino por la pobre campaña realizada desde que tomó las riendas del primer plantel.



Biondi había arribado al club el pasado 12 de septiembre y estuvo al frente del equipo menos de dos meses. El entrenador aterrizó en El Alto con una amplia trayectoria en la formación de jóvenes valores en su país, pero no consiguió plasmar su idea de juego en los jugadores.



Se espera que en las próximas horas la dirigencia del club, encabezada por su presidente Andrés Costa, dé a conocer el sucesor de Biondi, aunque todo indica que la primera opción será Julio Quinteros, actual entrenador de la reserva, quien ya asumió el interinato anteriormente.



De momento, con el torneo Clausura en pausa por la fecha FIFA de noviembre, Always Ready marcha en el puesto 13 de la tabla acumulada con 33 puntos y está muy lejos de conseguir un cupo internacional para la próxima temporada. Además, se encuentra a pocos puntos de la zona de descenso. Cuando se reanude el torneo, deberá visitar a Universitario de Vinto en Cochabamba.