Flabio Torres, DT de Always Ready: “Tenemos que aprovechar nuestra fortaleza en El Alto”

Always Ready cumplió ante su gente y logró un triunfo más que importante para asentarse en el primer lugar del grupo A de la Copa Sudamericana. En esta oportunidad, el equipo que dirige Flabio Torres derrotó 2-0 al peruano Universidad César Vallejo en un duelo correspondiente a la tercera fecha del certamen continental.



Una vez finalizado el partido, Torres, conversó con los medios en conferencia de prensa y dejó sus sensaciones sobre la victoria de su equipo.



“Se realizó un supremo esfuerzo, trabajamos con la mira puesta en el partido. Contentos por terminar la primera vuelta con siete puntos, no era fácil el equipo intentó producir opciones de gol, no veíamos con la presión de anotar. Se hizo un buen trabajo y ganó se ganó el partido que se tenía que ganar”, indicó.



“Hemos aprovechado el tiempo, la semana posterior al partido contra Defensa y Justicia no ayudó a conocer la dimensión futbolística de cada jugador. Hay buena capacidad individual, buena calidad técnica. Ganamos a nuestro estilo, tratando de recuperar rápido la pelota. Eso no es fácil, se requiere mucha dinámica. La idea es crear opciones de gol, ser un equipo propositivo de local y bien inteligente cuando juguemos de visitantes”, añadió sobre el entendimiento de los jugadores a sus idea de juego.



Torres, también se refirió a los goles que erraron su jugadores. Considera que el equipo debe perfeccionar la definición. “El rival nos afectó, nos quitó tiempo, por eso pedimos que haya dinámica en el juego. Tuvimos ocho ocasiones claras de gol y erramos mucho. Tenemos que trabajar y mejorar la definición, hay que estar preparados para eso”.



Finalmente, el estratega colombiano elogió las campañas de Bolívar y The Strongest en la Copa Libertadores. Asegura que se está demostrando que en Bolivia el nivel de la liga es competitivo.



“Me parece que hay que resaltar el trabajo de Bolívar y The Strongest, han sacado resultados a través de un fútbol organizado, nos pasa lo mismo. En síntesis demostramos que hay una liga competitiva, los equipos bolivianos han demostrado carácter y personalidad ante equipos de altas capacidad”, sentenció.