Haití fue eliminado de la Copa de Oro y Jayro Jean debe incorporarse a Always Ready

La selección de Haití quedó fuera de carrera en la Copa de Oro que organiza la Concacaf y por ende el delantero Jayro Jean debe retornar a Bolivia para incorporarse a Always Ready, después de haber jugado el primer semestre del año en Real Santa Cruz.

De a poco, el delantero de 25 años fue ganando más minutos en su seleccionado, aunque aún no pudo agarrar el puesto de titular.

Jean, que en el primer semestre del año hizo cuatro goles en Real Santa Cruz, ahora debe volver a Bolivia para seguir su carrera futbolística en Always Ready, club que finalmente no cedió al delantero a ningún otro equipo pese a que no le faltaban pretendientes.