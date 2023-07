Jayro Jean: “Siempre estuve trabajando para llegar a mi selección (Haití)”

El delantero Jayro Hestefano Jean fue noticia durante la fecha FIFA, porque fue convocado por primera vez a la selección de Haití y porque dejó Real Santa Cruz para retornar a Always Ready, que lo había cedido a préstamo al club cruceño.

partidEl tercer y últimoo de Jean con Haití en la Copa de Oro 2023 fue contra Honduras. El delantero de Always Ready jugó todo el segundo tiempo, pero su equipo perdió 2-1 y quedó eliminado de la competencia.

Fue algo que siempre quise, siempre estuve trabajando para llegar a mi selección y gracias a Dios se me pudo dar. Me llegó en un momento perfecto, tuve que aprovechar cada minuto y ahora esperando que me sigan convocado para el próximo torneo.