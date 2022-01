José Alí Meza se sumó a la concentración de Always Ready

Escucha esta nota aquí

José Alí Meza desechó la propuesta de Real Santa Cruz para aceptar la de Always Ready. El delantero venezolano, de 30 años, ya está concentrado con el plantel millonario que realiza su pretemporada en la capital cruceña.

La firma de su contrato dependerá de los resultados médicos que le hicieron y que este lunes se conocerán.

Meza es conocido en el fútbol boliviano porque entre 2016 y 2018 jugó 73 partidos y marcó 32 goles en Oriente Petrolero.

Fue una productiva etapa la que vivió en el equipo refinero, pues por su buen rendimiento fue transferido al Memelodi Sundowns de Sudáfrica en el que estuvo hasta el año pasado.

Con el delantero llanero son nueve los refuerzos del plantel que dirige Pablo Godoy. Anteriormente fichó al arquero paraguayo Arnaldo Giménez (ex Wiltermann), el lateral Denilson Valda (ex Independiente Petrolero), el defensor venezolano Adrián Martínez (La Guaira de Venezuela), el volante colombiano Elkin Blanco (ex Oriente Petrolero), el delantero argentino Marcos Riquelme (ex Sporting Cristal de Perú), el mediocampista brasileño Kelvin Mateus (ex Vila Nova de Brasil) y el volante paraguayo Gustavo Cristaldo (ex Indepediente Petrolero) y al mediocampista Alejandro Chumacero (ex Unión Española de Chile).

Los alteños no contarán este año con los defensores Harold Cummings, Edemir Rodríguez, Kevin Romay, los volantes Samuel Galindo, Fernando Saucedo y los delanteros Javier Sanguinetti, Jair Catuy y Marcos Ovejero.

Always Ready afronta una dura etapa de preparación para debutar el 6 de febrero de visitante ante Independiente Petrolero por el torneo Apertura de la División Profesional. En abril debe jugar la Copa Libertadores desde la fase de grupos.

Lea también Fútbol Real Madrid gana 2-0 al Athletic Bilbao y alza la Supercopa de España Modric y Benzema fueron los autores de los goles madrileños. La final se disputó en el estadio King Fahd de Riad.

​