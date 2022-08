Julio César Baldivieso, entrenador de Always Ready: "Oriente va a venir a jugar atrás"

El entrenador de Always Ready anticipó el duelo entre su cuadro alteño y Oriente Petrolero. Baldivieso parece haber visto las últimas visitas del refinero a Bolívar, donde el cuadro cruceño le puso las cosas difíciles al local.

"Ojala que salga a proponer y que no se metan atrás, aunque cada quien tiene derecho a planificar el parido como mejor lo consideren", reflexionó Baldivieso.



El choque entre ambos toma mayor relevancia por la poca diferencia que hay entre los que pelean la punta: The Strongest (34 puntos), Always (29) y Bolívar (28).