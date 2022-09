Julio César Baldivieso no va más como DT de Always Ready

Julio César Baldivieso dejó de ser entrenador de Always Ready. El cochabambino fue destituido del cargo luego de la derrota que sufrió su equipo en condición de local frente a Aurora por 0-1, este sábado, en el marco de la fecha 18 del torneo Clausura.

Según Díaz, la decisión que tomaron los dirigentes no pasa solo por la derrota frente a Aurora , pues reveló que desde hace algunas semanas se venía analizando la continuidad del DT.

“No es solo esta derrota, no podemos calificar a un técnico por un partido, es una seguidilla de partidos que se han venido dando. Always Ready no tiene identidad, jugamos al pelotazo… es un cumulo de cosas que han llevado a tomar esa decisión”, dijo Díaz.