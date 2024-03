Libertadores: Always quiere ‘asfixiar’ a Nacional en El Alto

Always Ready buscará dar un paso importante este jueves en El Alto, cuando reciba a Nacional de Montevideo (Uruguay), por el partido de ida de la fase 3 de la Copa Libertadores.



El duelo se pondrá en marcha a las 20:30 HB en el estadio Municipal de Villa Ingenio, bajo el arbitraje del colombiano John Vallejos.



Los 4.000 metros de altura y la velocidad de sus delanteros, serán los principales aliados del conjunto ‘Millonario’, que viene de eliminar en la fase 2 a Sporting Cristal de Perú, por un global de 7 a 4.



“Nuestra prioridad es regalarle a El Alto una victoria en su aniversario”, señaló Óscar Villegas, DT de Always, en alusión a los 39 años de vida que cumplió la ciudad el miércoles 6 de marzo.



El entrenador cochabambino y los jugadores son conscientes de que un triunfo acompañado de una buena diferencia de goles, será crucial para llegar a la revancha con mayor margen y tranquilidad.



Por su parte, Nacional, mítico equipo uruguayo y de gran recorrido en la Copa Libertadores, alista sus mejores armas para este encuentro.



“Hay que cambiar el chip, tenemos un desafío muy grande en Bolivia. No es normal el partido que viene, Vamos a jugar a cuatro mil metros de altura, trataremos de correr los menos riesgos posibles”, manifestó Álvaro Recoba, director técnico del conjunto charrúa.



Nacional arribó a esta fase tras dejar en el camino a Academia Puerto Cabello de Venezuela. El ‘Bolso’ uruguayo ha mostrado chispazos de buen fútbol y mucha posesión de balón.



Sin embarg, Recoba, echará de menos a tres futbolistas para visitar El Alto. Gonzalo Carmeiro, Federico Santander y Rafael Haller serán baja por lesión.