Libertadores: Always Ready visita a Nacional por un lugar en la fase de grupos

Always Ready quiere dar el batacazo en Uruguay. El conjunto alteño visitará este jueves a Nacional de Montevideo por el partido de vuelta de la fase 3 de la Copa Libertadores.



A partir de las 20:30 HB, en el estadio Gran Parque Central, el equipo que dirige Óscar Villegas, intentará defender la estrecha diferencia conseguida en el duelo de ida (1-0).



El juez encargado de impartir justicia será el argentino Darío Herrera, que estará acompañado en las bandas por sus coterráneos Juan Belatti y Cristian Navarro. Andrés Merlos será el cuatro árbitro, mientras que Mauro Vigliano y Germán Delfino estarán al mando del VAR.



En esta oportunidad, Always tendrá la sensible baja del dominicano Dorny Romero, quien después de la ida se marchó al FC Aktobe de la primera división de Kazajistán.



Ante esta ausencia, la dirigencia de la banda roja, aseguró que contratará un jugador de las características de Romero para afrontar la fase de grupos, ya sea en la Copa Libertadores o Copa Sudamericana. Independientemente cuál sea el resultado de este jueves, Always ya aseguró su presencia en plano internacional.



Always arriba motivado a este encuentro, luego de vencer a Guabirá el martes (1-0) por la sexta fecha del torneo Apertura de la División Profesional.



Cambio de esquema



En la vereda de enfrente aparece Nacional, un histórico en la Copa Libertadores. El ‘Tricolor’ cambiará su esquema de juego para este encuentro. En El Alto atinó a defenderse, como resultado solo recibió un gol y remató una vez al arco en los 90 minuto.



Álvaro Recoba, director técnico de Nacional, optará por sus mejores armas a diferencia del partido de ida, donde se inclinó por un equipo alterno con jugadores de mayor rendimiento físico.



En que resulte ganador de la serie accederá a la fase de grupos de la Copa Libertadores. En caso el global termine igualado, se determinará al vencedor a través de los puntos penales.



En tanto, el perdedor se meterá en la fase de grupos de la Copa Sudamericana.