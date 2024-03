Locura en El Alto por ver a Always Ready ante Nacional

Always Ready se clasificó como Bolivia 3 a la fase 2 de la Libertadores. Por llegar aquí se adjudicó $us 500.000 y por dejar afuera a Sporting Cristal y llegar a la fase 3, ganó $us 600.000 más. El acumulado habla de $us 1.100 aunque si pasan a Nacional y se instalan en la fase de grupos se asegurarán $us 3 millones más.