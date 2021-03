Los hinchas de Always Ready decidirán dónde jugarán la Copa Libertadores

Escucha esta nota aquí

Always Ready no podrá disputar sus partidos de local por Copa Libertadores en el estadio de El Alto debido a que no reúne las condiciones exigidas para compromisos de esta categoría (no cuenta con iluminación), ante lo cual sus directivos deberán definir en qué escenario van a cumplir su agenda de encuentros.

“Vamos a dar la opción para que sean los propios hinchas alteños los que decidan dónde vamos a jugar”, sorprendió el presidente millonario Andrés Costa, al explicar que para ello habilitarán un sistema de votación por internet en la página del club. Indicó que ha recibido invitación hasta de la Secretaría Departamental de Deportes de Cochabamba para que Always Ready resuelva este problema jugando en el estadio Félix Capriles, empero tuvieron esta iniciativa de que sean los seguidores del millonario quienes ayuden en esta definición.

Escenarios de La Paz, Cochabamba y Potosí estarían en condiciones técnicas para que los alteños oficien de local.