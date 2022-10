Los tres equipos paceños luchan por el título de la División Profesional

A seis fechas para la finalización de la División Profesional, la pelea por el título se concentrará en los tres equipos paceños. The Strongest, Always Ready y Bolívar, que no tienen margen de error en lo que resta de la temporada ya que un tropiezo, podría significar la despedida a la máxima corona del fútbol boliviano.

Tras 22 jornadas disputadas, el conjunto de Achumani acumula 50 puntos y lidera la tabla. Un escalón más abajo se encuentra el ‘Millonario’ que tiene 48 y en la tercera ubicación están los celestes con 47. Nacional Potosí, cuarto clasificado, suma 39 unidades y ve desde muy lejos a los de La Paz.

Los tres equipos parten en igualdad de condiciones ya que, de las seis fechas por jugar, tres serán como local y las restantes deberán visitar a sus rivales.

A continuación, repasaremos los partidos que le quedan a los tres protagonistas en la lucha final por el campeonato.

The Strongest: 50 puntos

Always Ready :48 puntos

Bolívar: 47 puntos

Jornada 23

Universitario de Vinto – The Strongest

Real Santa Cruz- Always Ready

Bolívar – Nacional Potosí

Jornada 24

The Strongest- Real Santa Cruz

Always Ready – Royal Pari

Guabirá – Bolívar

Jornada 25

Palmaflor- The Strongest

Blooming – Always Ready

Bolívar – Real Santa Cruz

Jornada 26

The Strongest- Royal Pari

Always Ready- Palmaflor

Oriente Petrolero – Bolívar

Jornada 27

Blooming- The Strongest

Wilstermann – Always Ready

Bolívar- Aurora

Jornada 28

The Strongest- Real Tomayapo

Always Ready – Independiente

Royal Pari – Bolívar

