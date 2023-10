Marcelo Suárez fue separado del primer plantel de Always Ready

¿Indisciplina en Always Ready? El conjunto alteño notificó este lunes la separación de Marcelo Suárez del primer plantel.



Always retornó a los entrenamientos luego de la derrota ante Real Tomayapo en Tarija, y una de las novedades fue la ausencia del defensor.



En dicho encuentro, Suárez permaneció en el banco de suplentes y no tuvo minutos en cancha.



Fuentes cercanas al ‘Millonario’, afirmaron que que el alejamiento del futbolista se debe a un impasse con la dirigencia del club.



Ademas, aseguraron que el bajo rendimiento mostrado en los últimos partidos, influyó en la decisión de los directivos.