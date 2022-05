Marcos Riquelme: “En ningún momento le falté el respeto al árbitro”

Escucha esta nota aquí

El delantero de Always Ready Marcos Riquelme fue expulsado pocos segundos antes que se cumplan 4 minutos de juego, en el partido que su equipo perdió ante Bolívar la tarde de este domingo. El cotejo se disputó en el estadio de Villa Ingenio, por la fecha 12 del grupo B del torneo Apertura.

Riquelme primeramente fue amonestado con cartulina amarilla por reclamarle al árbitro tarijeño Jordy Alemán una decisión que favorecía a la academia paceña.

“En esa jugada, el asistente de línea cobra lateral para ellos (Bolívar), pero el árbitro cobra una falta que él solamente la vio. Yo le reclamé: ¿por qué cobras falta si es lateral? tal vez un poquito exaltado, pero en ningún momento le falté el respeto al árbitro y por eso me sacó la amarilla, por la protesta”, dijo Riquelme a varios medios cuando se retiraba del estadio de Villa Ingenio.

Pero la cosa pasó a mayores y hasta sorprendió que el atacante argentino deje a su equipo con un hombre menos apenas comenzado el encuentro, por seguir reclamando.

“Cuando me estaba acercando siento que él me agarra del brazo y yo hice que me suelte, le dije que no me agarre, porque si yo le agarro la mano al árbitro o le pongo la mano encima, seguro me amonesta. Entonces por qué él tiene derecho de agarrarme a mí. Y cuando me agarra reaccionó para que me saque la mano de encima y ahí me mostró la segunda amarilla”, explicó el futbolista.

Riquelme hizo énfasis en que en ningún momento agredió al juez del compromiso aclarando algunas versiones en sentido que el árbitro habría puesto en planilla una agresión de parte del argentino.

También sugirió que el árbitro debería explicar el motivo por el cual lo expulso. "El escribe lo que quiere (en la planilla)", finalizó.

