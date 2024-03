“Me duele el alma, es un dolor profundo”, índica Andrés Costa tras la eliminación de Always

Andrés Costa, presidente de Always Ready, no ocultó su tristeza, luego de la eliminación de su equipo en la fase 3 de la Copa Libertadores. El conjunto alteño cayó por penales ante Nacional de Montevideo y no avanzó a la fase de grupos del certamen continental.



“Es un dolor inmenso, sobre todo por la manera en la que se pierde el partido. Hemos hecho todo lo posible para llevarnos la clasificación pero no se nos dio. Enfrentamos a un gran equipo, uno de los más grandes de Uruguay, debemos felicitarlos. Por cosas del fútbol y del destino no pudimos llevarnos la victoria”, indicó el titular de la banda roja en zona mixta.