Mirá quiénes son los posibles rivales de Always Ready en la tercera fase de la Copa Libertadores

Tras una destacada actuación que lo catapultó a la tercera fase de la Copa Libertadores 2024, Always Ready se encuentra en vilo a la espera de conocer a su próximo rival en esta apasionante contienda continental.



El equipo paceño logró asegurar su paso a la siguiente etapa del torneo tras superar con un marcador global de 7-4 al Sporting Cristal de Perú. Aunque sufrió una derrota por 3-1 en su visita a Lima, el contundente triunfo por 6-1 en Villa Ingenio fue determinante para consolidar su avance en el certamen.



Con este resultado, Always Ready garantizó al menos su participación en la Copa Sudamericana, dado que los equipos perdedores en esta fase de la Libertadores obtienen ese privilegio. Sin embargo, el equipo 'Millonario' no pierde de vista su ambición por alcanzar la fase de grupos del torneo principal.



El próximo desafío para Always Ready podría ser enfrentarse al reconocido Nacional de Uruguay, tricampeón histórico de la Copa Libertadores. El conjunto charrúa se impuso con autoridad en su encuentro frente al debutante venezolano Academia Puerto Cabello, con un marcador final de 2-0 a su favor. Ahora, se prepara para recibir al equipo boliviano en el Gran Parque Central de Montevideo.



La expectativa está en su punto máximo mientras ambos equipos se alistan para el enfrentamiento que se llevará a cabo este miércoles a partir de las 18:00.