Moisés Paniagua se convirtió en el segundo jugador más joven en marcar en Libertadores

Always Ready sumó un triunfo histórico a su vitrina tras golear 6-1 a Sporting Cristal, en el partido de ida de la fase 2 de la Copa Libertadores.



El partido no sólo estuvo marcado por los seis tantos, sino por el golazo que marcó Moisés Paniagua.



Y es que el joven tarijeño de 16 años arrancó desde su campo, ganó velocidad, enfrentó a un rival y definió con clase para vencer la resistencia del arquero peruano. Fue el 6-1 definitivo al minuto 90.



Segundo goleador más joven



El gol de Paniagua ingresó en la historia de la Copa Libertadores. A sus 16 años y 188 días, el hábil extremo se convirtió en el segundo jugador más joven en anotar en el máximo torneo sudamericano a nivel de clubes.



Paniagua es únicamente superado por el brasileño Angelo Gabriel, quien en 2021 marcó con el Santos a los 16 años y 106 días.



Top 5 goleadores más jóvenes de la Copa Libertadores



16-106 Ángelo Gabriel (Santos)



16-188 Moisés Paniagua (Always Ready)



16-217 Juan Carlos Cárdenas (Racing)



16-307 Julio Enciso (Libertad)



16-321 Endrick (Palmeiras)