Nelson Cabrera, el hombre de las seis profesiones

Nelson Cabrera es un defensor paraguayo nacionalizado boliviano, que actualmente milita en Always Ready de La Paz. Llegó a un club de Bolivia por primera en 2013, fue Bolívar quien lo trajo luego de su paso por el fútbol chino. Sus buenas actuaciones lo llevaron incluso a defender la camiseta de la selección boliviana.

Lo que no se sabe mucho de él es la formación académica que tiene ya que, incluido el de futbolista, ostenta seis profesiones: Ingeniería Comercial, licenciado en Administración de Empresas, licenciado en Gerencia en Gestión Deportiva, director técnico para dirigir a nivel profesional y licenciado en Administración de Instituciones Deportivas.

En dialogo exclusivo con DIEZ, Cabrera contó detalles de cómo hizo para estudiar tantas carreras y al mismo tiempo dar un ejemplo a la sociedad en general.

Nelson David Cabrera Báez es su nombre completo y le apodan ‘Rompehuesos’, nació en Asunción el 22 de abril de 1983, por lo que este sábado cumplió 40 años.

Jugó en los clubes Olimpia (2004-2004) y Cerro Porteño (2005−2008) de Paraguay, Colo-Colo de Chile (2009 y 2011), CFR Cluj de Rumania (2009-2010), Chongqing Lifan FC de China (2012), Bolívar (2013-2017), Sportivo Luqueño de Paraguay (2017-2018) y Always ready (desde 2019).

Está casado con Julia Pedrozo con quien tiene tres hijos: Julieta (19 años), Nelson (13) y Giovanna (9)

¿Cómo llegaste a tener tantas profesiones?

Me recibí de la carrera de Administración de Empresas en la Universidad Americana, que es una de las universidades de negocios en Paraguay y estando en Cerro Porteño también terminé la carrera de Ingeniería Comercial.

Hiciste las dos primeras carreras en Paraguay…

Sí, estudiaba y jugaba al mismo tiempo en Cerro Porteño siendo el capitán del equipo. Estando ahí aproveché mi tiempo para estudiar esas dos carreras. Luego me fui a Colo Colo Colo de Chile, a Rumania, a China, a Bolívar y cuando volví a Paraguay para jugar en Sportivo Luqueño ahí hice la carrera de Gerencia en Gestión Deportiva y la de director técnico.

¿Y la de Administración de Instituciones Deportivas?

Esa la hice presencial y online durante mi estadía en Always Ready, estudié en la universidad Milenium de Uruguay y de esa carrera me gradué en noviembre del año pasado. El título lo fui a recibir a Paraguay, porque Milenium tiene convenio con el Instituto Internacional de Gestión Deportiva en Paraguay.

¿Por qué decidiste estudiar tantas carreras?

Me gusta el fútbol y siempre me ha gustado el estudio. En el futbol tuve la bendición de jugar en grandes equipos y siempre me han atraído los desafíos, así que para mí el estudio es algo importante.

Cuando decidas retirarte de futbolista profesional, ¿cuál de tus carreras piensas ejercer?

Gracias a Dios uno tiene las puertas abiertas en todos lados por la buena imagen o por el buen trabajo que se hizo, pero mi idea es estar siempre ligado al fútbol, tengo ideas y proyectos a cumplir una vez me retire del profesionalismo, todo relacionado al deporte y al fútbol. Me gusta mucho la parte de dirigencia deportiva y dirección técnica, entonces estamos viendo que es lo mejor y por donde vamos a decidir.

Con las profesiones que tiene puedes hacer de dirigente, de funcionario de una institución o dirigir un equipo, entre otras cosas…

Claro, uno está para eso. La idea es estar ligado al deporte y me gustaría apostar a algo grande en lo deportivo, en alguna institución que confíe en mi persona y aportar cosas positivas para la sociedad y para la juventud, no ser uno más del montón.

¿Tener varias cartas para elegir, puede acelerar tu retiro del fútbol profesional?

No, de verdad me siento muy bien, de hecho estoy jugando todos los partidos, creo que soy bastante profesional y me dedico cien por ciento a lo mío, me entreno doble todos los días si es necesarios. Lo estamos haciendo bien, seguramente seguiré jugando, pero llegado el momento cuando vea que ya no se puede tomaremos la decisión, aunque de momento mi cabeza está metida precisamente en seguir jugando y continuar consiguiendo cosas importantes como lo hemos hecho hasta ahora.

¿Cómo hacías para pasar clases, dar exámenes, presentar prácticos, entre otras cosas, mientras tenías que jugar, viajar y estar en concentraciones cerradas?

Fue muy difícil, porque en su momento cuando estuve en Cerro Porteño tenía una gran responsabilidad, debido a que yo era capitán de uno de los clubes más grandes de Paraguay. Jugábamos Copa Libertadores por ejemplo y yo tenía que viajar, estudiar en las concentraciones, apenas llegaba tenía que rendir exámenes y estudiaba después de los entrenamientos por la tarde y noche. Así fueron cinco años y medio aproximadamente de estudio intenso, una vez que terminé mis primeras dos carreras fui transferido a Colo Colo de Chile.

¿En algún momento ya llegaste a ejercer alguna de tus otras cinco profesiones?

Obviamente, de forma paralela a jugar al fútbol uno siempre tiene sus cosas particulares, sus emprendimientos, yo tengo los míos y gracias a Dios mi carrera me ha ayudado muchísimo y más que todo para una formación integral, para inculcar cosas buenas a los jóvenes, a mis hijos, a mi familia, son cosas que a mí me motivan. Lo que realmente quiero es estar ligado a los negocios deportivos, que es lo que me apasiona.

¿Esa formación la vas desarrollar en Bolivia o piensas volver a Paraguay?

En Paraguay siempre hay opciones y el hecho de jugar en clubes importantes en otros países me abrió las puertas, porque deje buena imagen, pero me gustaría estar en Bolivia ya que tengo proyectos deportivos y quisiera contribuir de manera positiva a lo que medio Bolivia, porque acá conseguí muchas cosas estando en Bolívar y Always Ready.

A propósito de lo deportivo… ¿Qué significa para vos haber jugado en la selección boliviana?

Algo muy lindo, muy importante, me siento muy agradecido con Bolivia. Para mi fue gratificante de poder devolverle a este país algo de lo que me dio, como títulos y éxitos deportivos. El pueblo boliviano siempre me recibió bien y a mi familia también, así que quise aportar con lo mío también, dentro de la cancha lo pude hacer, más allá de los problemas que hubieron en cierta oportunidad. El cariño para el con el pueblo boliviano siempre va a estar presente y es por eso que quiero hacer cosas positivas radicando en Bolivia.

¿Cómo calificas la campaña que viene realizando tu equipo Always Ready durante esta temporada?

Lo veo bien, más allá de ser un equipo nuevo, ya que los experimentados quedamos poquitos y nosotros tenemos la responsabilidad de guiar a los jóvenes. La dirigencia está haciendo un esfuerzo importante, el cuerpo técnico está haciendo un gran trabajo y nosotros confiamos en lo que pueda venir más adelante. Vamos a encarar cada partido de buena manera sabiendo que si hacemos bien las cosas podemos terminar ahí arriba, o entre los primeros, entonces hay que ir paso a paso.

Ya tienes seis profesiones, ¿apuntas a alguna más?

No… (se ríe por unos segundos), ya estamos bien. Vamos haciendo cosas paso a paso como nos gusta y eso es lo principal. Estamos bien físicamente haciendo un gran trabajo en lo deportivo y paralelamente a eso nos vamos a ir capacitando, pero mi cabeza esta en seguir jugando de buena manera.