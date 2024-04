¿No pasó nada?: Diego Medina desmiente que fuera víctima de insultos racistas

Por aquí no pasó nada. El miércoles en la noche Diego Medina, jugador de Always Ready sacó un comunicado en sus redes sociales para desmentir la denuncia de Marcelo Claure, quien afirmó que el defensor fue víctima de insultos racistas por parte de Andrés Costa, presidente del conjunto alteño.



El pasado domingo, luego de que Always quedara eliminado del torneo Apertura tras caer en condición de local ante Independiente, Medina aseguró que no continuaría en club de la banda roja, debido a los incidentes que ocurrrieron en los vestuarios de lo estadio Municipal de Villa Ingenio, donde los futbolistas denunciaron que fueron víctimas de robo, agresiones e insultos.



“Hubo agresiones, no quiero decir de quién. Justo a mi persona, yo creo no voy más en Always, es un decisión personal y espero que el club la respete, estoy agradecido por todo lo que me dio, incluso la posibilidad de llegar a la selección, pero la agresión no puedo dejarla pasar por alto”, manifestó Medina tras los incidentes.



Sin embargo, 72 horas después, el discurso del jugador cambió y aseguró en su comunicado que no hubieron insultos racistas. Además, rectificó su posición y afirmó que continuará en el club que le dio la posibilidad de llegar a la selección boliviana.



“Debido a los hechos suscitados el día domingo en el partido de Always Ready vs Independiente Petrolero que es de conocimiento público, debo aclarar que no hubieron actos de racismo. Hoy por hoy estoy velando por mi futuro y el compromiso con el club Always Ready que ha sido importante en mi carrera y por el respeto a la institución e hinchada de El Alto que siempre me apoyó, me enfoco en lograr los objetivos deportivos en la Copa Sudamericana. Atte Diego Daniel Medina Román”, indica el comunicado del lateral de la Verde.