Óscar Villegas, DT de Always Ready: "El ‘9’ (Cauteruccio) que ellos tenían era para cuidar"

Always Ready logró avanzar a la tercera fase de la Copa Libertadores tras eliminar al Sporting Cristal peruano en una emocionante serie. Tras su regreso a Bolivia, el director técnico, Óscar Villegas, compartió sus impresiones sobre el difícil encuentro y los desafíos enfrentados.



En relación a los incidentes ocurridos la noche previa al partido, donde hinchas peruanos lanzaron fuegos artificiales para perturbar el descanso de los jugadores de Always Ready, Villegas declaró: “La noche previa del partido fue difícil, pudimos sobreponernos a todo ello. Los jugadores estaban determinados y de alguna manera sabíamos también que iba a haber adversidad”.



Con respecto a la clasificación y la posibilidad de jugar en la siguiente instancia, Villegas expresó su deseo de celebrar el aniversario de El Alto con una victoria: “Tenemos la posibilidad de jugar el 6 de marzo, en el aniversario de El Alto. Ojalá podamos regalarles también una victoria, eso serviría para seguir retribuyendo el gran cariño a los hinchas”.



En cuanto a la salida de su goleador, Dorny Romero, y la posibilidad de utilizarlo en un partido más, el entrenador mencionó que el presidente del club está trabajando en ello: “Ahí el presidente está intentando algo más, quizás un partido... el presidente está trabajando en todo esto, así que estamos seguros que todo lo que se puede hacer, lo va a hacer Andrés Costa”.



Finalmente, Villegas lamentó las libertades que tuvo Martín Cauteruccio, figura y goleador de Sporting Cristal en la serie, y reconoció que era para cuidar: “Eso no puede pasar en esta fase, y más con todo lo que habíamos hablado con el ‘9’ (Cauteruccio) que ellos tenían. Era para cuidar”.



Always Ready espera ahora conocer a su próximo rival en la Copa Libertadores, que saldrá del enfrentamiento entre Nacional de Uruguay y Puerto Cabello de Venezuela.



