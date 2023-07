Óscar Villegas, DT de Always Ready: “Es muy bueno lo que hemos hecho hasta ahora”

Always Ready atraviesa un buen presente bajo la conducción técnica de Óscar Villegas. Actualmente el conjunto paceño es segundo en la Liga División Profesional y se encuentra a un punto del primer lugar.



El entrenador cochabambino aseguró que está contento con el desempeño de sus jugadores y que aún falta mucho por jugar.



“Falta muchísimo, 14 fechas es demasiado. Creo que es muy bueno lo que hemos hecho hasta ahora”, indicó Villegas.



“A la gira europea viajaron con nosotros todos los jóvenes que están jugando hoy. Realmente todos respondieron de buena manera y eso me ilusionó mucho”, añadió.



Además, Villegas se pronunció sobre la posibilidad de sumar a Marcelo Suárez como refuerzo de cara a la recta final de la temporada.



“Es un jugador importante, veremos en qué momento y en qué lugar podemos utilizarlo. Uno siempre se alegra de incorporar jugadores de esa calidad”,dijo.



Finalmente se refirió a la confianza de Andrés Costa, presidente de club, quien apostó por su trabajo y los jugadores jóvenes.



“Andrés es el promotor de todo el proyecto de las menores. En 2019 me llamo para realizar todo estos, el quería tener un club diferente y que se le dé oportunidad a los jóvenes”, concluyó.