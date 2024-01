Óscar Villegas, DT de Always Ready: "Estamos en rotación permanente"

Villegas expresó su deseo de contar con más días en la parte futbolística de la pretemporada, aunque señaló que el próximo amistoso será fundamental para evaluar el rendimiento del equipo. "Nos hubiera gustado tener algunos días más en la parte futbolística (de pretemporada), de todas maneras nos va a dar pautas, en este partido de alto nivel, para ver en qué sectores o de qué manera podemos reforzarnos", declaró el estratega. El entrenador también destacó la juventud de algunos jugadores y la importancia de la rotación en el equipo. "Tenemos jugadores que son jóvenes, y ellos pueden subir o bajar, estamos en rotación permanente. Este año también tenemos Copa Libertadores Sub-20 y sigue siendo importante para el club. De todas maneras, el número es 26-27 jugadores, no nos gusta trabajar con demasiada gente", agregó. Amistosos de Pretemporada Always Ready se enfrentará en dos amistosos durante su pretemporada: Sábado 20 de Enero: Cienciano vs. Always Ready en el estadio Inca Garcilaso. Martes 23 de Enero: Los Chankas vs. Always Ready en el estadio Los Chankas.

Inicio del Torneo Apertura



El inicio del Torneo Apertura está programado para el 16 de febrero, aunque aún no se ha confirmado el rival de Always Ready. El equipo boliviano competirá en el Grupo C junto a Universitario, Guabirá e Independiente.



Copa Libertadores: Always Ready vs. Sporting Cristal



La escuadra de Always Ready iniciará su participación en la Copa Libertadores con una fase previa enfrentándose a Sporting Cristal:



Ida: 20 de febrero, Always Ready vs. Sporting Cristal.

Vuelta: 27 de febrero, Sporting Cristal vs. Always Ready.