Óscar Villegas, DT de Always Ready: “Somos un equipo joven que tiene que aprender a levantarse”

Always Ready no tiene tiempo para lamentarse luego de la goleada que recibió en Cochabamba ante Wilstermann por la fecha 22 de la liga División Profesional.



El conjunto alteño retornará a la acción este miércoles (15:00) cuando reciba a Independiente Petrolero por Copa Tigo.



Óscar Villegas, director técnico de Always, habló con los medios de prensa y se mostró autocritico con la finalidad de corregir errores.



“Somos un equipo joven, es un plantel que tiene que aprender a levantarse porque en todo este periodo no hemos tenido muchos golpes fuertes, la mayoría de los resultados han sido buenos”, indicó.



“Cuando uno no está acostumbrado a perder cuesta asimilar las derrotas. Vamos a reponernos, estamos hablando mucho con el grupo ya que debemos encarar lo que se viene de la mejor manera”, añadió Villegas.