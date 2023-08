Rodrigo Venegas es nuevo DT de Always Ready

¡Sorpresa en Always Ready! Rodrigo Venegas asumió la dirección técnica del primer plantel.



Desde El Alto informaron que el entrenador chileno ya dirigió su primera práctica el martes, además, señalan que en las próximas horas será presentado de manera oficial.



Según fuentes cercanas a la “Banda Roja”, Venegas trabajará en conjunto con Óscar Villegas, aunque el estratega nacional volverá a tener mayor presencia en la reserva y categorías formativas del club, puesto que fungía con anterioridad.



Always será el tercer club de Venegas en la División Profesional. Arribó al país como asistente técnico de su compatriota, Miguel Ponce y posteriormente continuó su carrera de manera independiente.



A principios de 2022 asumió la dirección técnica de Blooming, pero debido a los malos resultados terminó presentando sus renuncia.



En septiembre de ese mismo año Venegas tomó las riendas de Independiente Petrolero de Sucre y al poco tiempo fue cesado de sus funciones.



Venegas tendrá la misión de conducir a Always hacia el título de la Liga División Profesional. Actualmente el Millonario marcha cuarto y se encuentra a 9 puntos del primer lugar.