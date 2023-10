Rodrigo Venegas no va más en Always Ready

Rodrigo Venegas dejó la dirección técnica de Always Ready. El entrenador perdió el respaldo de la dirigencia, y llegó a un acuerdo para finalizar el vinculo contractua l que los unía.

"Siempre soy agradecido de quien me da la oportunidad de trabajar, me hubiese encantando haber podido impactar desde un principio con la forma de jugar, pero como digo siempre, esto es fútbol, y a veces se logra y lamentablemente en algunas ocasiones no", manifestó Venegas Tigo Sports.