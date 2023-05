Seis jugadores experimentados fueron separados del primer plantel de Always Ready

Las sorpresas en Always Ready no cesan. Hace unos días se hizo público desde la interna del plantel ‘Millonario’ que se le adeuda hasta cuatro meses de salario a los futbolistas.

De momento, los jugadores mencionados se continúan ejercitando en Villa Ingenio, pero de manera diferenciada y no podrán jugar en otro club hasta que se abra el libro de pases a mitad de año.

Villegas se manifestó este martes y aseguró que la medida de separar a los futbolistas no fue decisión suya.

“Yo no me involucré en eso. Son netamente decisiones de la dirigencia, yo estoy recibiendo el plantel que ellos me entregaron”, expresó el cochabambino.