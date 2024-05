Sudamericana: Always Ready visita al colero César Vallejo

Always Ready, líder del Grupo A de la Copa Sudamericana, visita este miércoles por la quinta fecha al colista César Vallejo en el estadio Manische de Trujillo. El encuentro entre bolivianos y peruanos arrancará a las 22:00 HB, bajo el arbitraje del brasileño Raphael Claus.



Always comparte el liderato junto al Deportivo Independiente Medellín (DIM), que el martes empató en Argentina ante Defensa y Justicia. Ambos tienen 10 puntos, sin embargo el conjunto alteño tiene un partido menos, el cual deberá jugar esta noche.



Always Ready y el DIM ya aseguraron su clasificación a la siguiente ronda, sólo falta definir quién será el primero del grupo. El primero avanzará de manera directa, mientras que el segundo deberá jugar un repechaje ante el tercero de la fase de grupos de la Copa Libertadores.



Por lo tanto, es crucial que el conjunto alteño gane en Perú, ya que tomará más aire de cara a la última fecha, donde visitará al DIM.



“Nosotros estamos con la mentalidad de hacer un buen partido, los partidos hay que jugarlos, cualquier cosa puede pasar. César Vallejo es un equipo de cuidado, desafortunadamente le ha ido mal y nosotros somos un equipo competitivo, vamos a ver el ambiente del partido. Debemos controlarlo y neutralizarlo”, manifestó Flabio Torres, entrenador de Always Ready.



La banda roja cerró entrenamientos el martes en Trujillo sin ninguna novedad. El DT Torres tendrá todo su plantel a disposición para este miércoles. Las únicas dudas eran Pablo Vaca y Moisés Paniagua, ambos por lesiones leves, sin embargo el cuerpo médico del club les dio de alta.



El encuentro será dirigido por el árbitro brasileño Raphael Claus, quien será asistido desde las bandas por sus compatriotas Danilo Manis y Bruno Pires. Bruno Arleud oficiará de cuarto juez, mientras que Charly Straud será el VAR y Diego Pombo el AVAR.



Posibles alineaciones



César Vallejo: Grados; Madrid, Perea, Deneumositer, Loyola; Yisque, Ballón, Ramírez, Vélez; Mena y Da Silva. DT: Guillermo Salas



Always Ready: Baroja; Suárez, Vaca, Caicedo, Medina; Cuéllar, Rodríguez, Terrazas, Robson; Carabalí y Wesley. DT: Flabio Torres