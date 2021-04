Un polémico penal opaca los 500 goles de Always Ready en la primera división

Escucha esta nota aquí

Corría el minuto 62 del partido entre Real Santa Cruz y Always Ready, el marcador estaba igualado 1-1. El jugador millonario Vander Vieira recibió un pase de Samuel Galindo y se fue en busca del 1-2. Ingresó al área, Marcel Román le sacó la pelota limpiamente y se lanzó para que cobren penal a favor de su equipo.

El árbitro Jorge Justiniano no dudó en sancionar al equipo de El Pajonal, con la pena máxima y desató la furia de los jugadores del equipo albo. No retrocedió en su decisión y Galindo la cambió por gol. Fue el 1-2 y un golpe para los futbolistas de Néstor Clausen. El marcador fue 2-3.

Una vez finalizado el encuentro, los futbolistas decidieron disputar un tercer tiempo en las redes sociales. “(…) Hoy jugamos contra 15 y nos ganan con un penal inventado. Vamos a ver si les regalan así las cosas en la Libertadores”, escribió el mediocampista albo Jhasmani Campos. Además, añadió que espera que los de la banda roja “den la talla” en el torneo internacional.

La respuesta no tardó en llegar, el capitán de Always, Galindo, dejó el siguiente mensaje en su historia de WhatsApp: “Todos esperando que nos ganen en la Libertadores, cuando en tantos años no pudieron hacer nada. Ojalá salven el descenso”.

Otro de los referentes del conjunto cruceño, Juan Francisco Rivero, publicó un meme en el que se ve a un ladrón que le dice a su víctima: “Arriba las manos, vengo a robarte los tres puntos”. ‘Pollo’ añade: “A seguir luchándola”.

Los 500 goles de Always Ready

El delantero argentino naturalizado boliviano Marcos Ovejero anotó el gol 500 en la historia del cuadro paceño, según el estadístico Víctor Quispe. “¡Gracias Always! Hoy marqué el gol 500 del club en la división profesional y espero que se vengan más goles, porque la banda lo merece”, lanzó el atacante.

La lista de los máximos anotadores de Always Ready:

1. Juan Américo Díaz 53 goles

2. Marcos Ovejero 30 goles

3. Rubén Almagro 22 goles

4. Max Rougcher 18 goles

5. Carmelo Algarañaz 18 goles

6. Teodoro Coronel 15 goles

7. Cristian Árabe 14 goles

8. Carlos Galarza 14 goles

9. Javier Sanguinetti 14 goles

10. William Ferreira 13 goles