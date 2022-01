Cousillas, Maidana, Quiroga, Blanco y Alcocer refuerzan Aurora

Escucha esta nota aquí

Aurora soprendió el pasado 30 de diciembre al anunciar cinco nuevas incorporaciones para su primer plantel.

Es el caso del arquero argentino Agustín Cousillas (ex Chacaritas de Argentina), del lateral Paolo Alcocer (ex Bolívar), del volante Miguel Quiroga (ex Nacional Potosí), del delantero colombiano Oswaldo Blanco (ex Palmaflor) y del atacante argentino Enzo Maidana (ex Alianza de Perú).

El ‘equipo del pueblo’ pretende cumplir una mejor campaña esta temporada en relación a la que hizo el año pasado, en la que sufrió en el tramo final para zafar el descenso.

Sergio Zeballo se mantiene como entrenador del equipo. El DT aprobó la renovación del arquero David Torrico, del volante Leandro Maygua, el mediocampista Sergio Moruno, el defensor Edward Zenteno, el volante Nicoll Taboada, el defensor argentino Manuel Morello, el lateral Jair Torrico y el zaguero René Barboza.

Otro fichaje es el del ex futbolista paraguayo Aquilino Villalba, que se sumará al cuerpo técnico que lidera Zeballos.

Lea también Multideportivo Campeón de EEUU de bicicross lleva sangre boliviana Niko Menacho Bustamante tiene 13 años. Su papá es boliviano y su mamá, colombiana. En el 2016 representó a Estados Unidos en el Mundial de Medellín, Colombia.

​