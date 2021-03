Fútbol boliviano: te mostramos cómo se mueve el mercado de fichajes, a tres días del inicio del torneo

Escucha esta nota aquí

En las últimas horas, El camerunés Christian Bekamenga Bekamengo Aymard fichó por Real Potosí.

A continuación, te dejamos la información oficial brindada por cada club:

1. Always Ready:

Altas: Rubén Cordano (préstamo a Bolívar), Carmelo Algarañaz (ex Oriente Petrolero), Cristhian Machado (ex Bolívar), Robert Hernández (ex Caracas FC), Jorge Enrique Flores (ex Bolívar), Vander Vieira (ex Ajman club de Emiratos Árabes), John Jairo Mosquera (llegó en 2020), Juan Carlos Arce (ex Bolívar), Santiago Arce (ex Aurora), Harold Cummings (ex Unión Española), Júnior Viçosa (ex Vitória) y Franklin Geovane de Santana Chagas (ex Sport Club Atibai).

Bajas: Omar Asad (DT), Anderson Salinas, Rubén Cordano, Jair Torrico, Hugo Rojas, Gustavo Britos, Marcos Barrera, José Orellana, Duvier Riascos, Rafael da Silva, Jimmy Isita.

Renovación de contrato: Carlos Lampe, Nelson Cabrera, Javier Sanguinetti.

2. The Strongest:

Altas: Francisco Pastor (ex Real Potosí), Guillermo Viscarra (ex Bolívar), Daniel Mancilla (ex Nacional Potosí), Rafael Lima (ex Joinville Sporte Club de Brasil), Matheo Zoch (ex Oriente Petrolero), Ronald Bustos (juvenil), Jaime Arrascaita (ex Wilstermann), Jesús Sagredo (ex Blooming), David Mateos (ex Hhapoel Umm al-Faham DC de Israel), Jesús Careaga (ex SanJosé).



Bajas: Franz Gonzales, Moisés Calero, Gonzalo Godoy, Maximiliano Ortiz, Carlos Áñez, Harold Reina, Jhasmani Campos, Diego Zamora, Wálter Veizaga, Jaime Villamil, Gonzalo Godoy, Walter Veizaga, Daniel Camacho.

Renovación de contrato: Daniel Vaca, Diego Wayar, Willie Barbosa, Gonzalo Castillo, Fernando Martelli, Rudy Cardozo, Marvin Bejarano.

3. Bolívar:

Altas: Harry Céspedes (ex Royal Pari), Jhon García (ex Huachipato), Álex Granell (llegó para la Libertadores 2020), Álvaro Rey (llegó para la Libertadores 2020), Leonel Justiniano (ex Wilstermann), Juan José Orellana (ex Always Ready), César Menacho (ex Blooming), Rubén Cordano (ex Always Ready), Leonardo Ramos (ex León de México), Luis Felipe Carvalho (ex Válerenga de Noruega), Bruno Miranda (ex Royal Pari), Armando Sadiku (ex BB Erzurumspor), Kevin Salvatierra (ex Oriente Petrolero), Alberto Guitián (ex Real Zaragoza).

Bajas: Óscar Ribera, Mateo Flores, Widen Rojas, Juan Cataldi, Guillermo Viscarra, Roberto Domínguez, Francisco Oviedo, Vladimir Castellón, Jorge Enrique Flores, Marcos Riquelme, Cristhian Machado, Pedro Azogue, Adrián Jusino, Juan Carlos Arce, Anderson Cruz, Luis Haquin, Matero Flores.



Renovación de contrato: Hernán Rodríguez, Jairo Quinteros.

4. Royal Pari:

Altas: Jefferson Tavares (ex Palmaflor), Cristian Díaz (DT), Román Rubilio (exMotagua), Jair Torrico (ex Always Ready), Didí Torrico (ex Wilstermann), Widen Saucedo (ex Oriente Petrolero), Joel Amoroso (ex Melgar de Perú), Carlos Melgar (ex Wilstermann), Esteban Orfano (ex Wilstermann), Ismael Benegas (ex Wilstermann).



Bajas: Harry Céspedes, Alonso Sánchez, Rodrigo Vargas, Iker Hernández, Miguel Ángel Ábrigo (DT, se quedará en las inferiores), Damián Lizio, Bruno Miranda.

Renovación de contrato: Ariel Juárez, Mirko Tomianovic, Lucioano Ursino, Thiago Ribeiro, Wálter Antelo, Mariano Brau, David Ribera, Diego Méndez.

5. Wilstermann:

Altas: Edson Pérez (ex Nacional Potosí), Mauricio Soria (DT), Rodrigo Vargas (ex Royal Pari), Carlos Áñez (ex The Strongest), Adriel Fernández (ex Aurora), Cristian Coimbra (ex Real Santa Cruz), Maximiliano Ortiz (ex The Strongest), José Vargas (ex Blooming), Damián Lizio (ex Royal Pari), Lucas Galarza (ex San Lorenzo de Paraguay), Santiago Echeverría (ex Brown de Adrogué), Rodrigo Morales (ex Gimnasia Jujuy), Rodrigo Banegas (ex Oriente Petrolero).

Bajas: Leonel Justiniano, Juan Pablo Aponte, Edward Zenteno, Ricardo Pedriel, Óscar Vaca, Hugo Suárez, Didí Torrico, Carlos Melgar, Esteban Orfano, Willan Álvarez, Ismael Benegas.

Renovación de contrato: Arnaldo Giménez.

6. Guabirá:



Altas: Alan Mercado (ex Oriente Petrolero), Federico Domínguez (ex Real Potosí), Kevin Mina (ex Olmedo de Ecuador), Juan Carlos Zampieri (ex Real Santa Cruz), Willan Álvarez (ex Wilstermann).

Bajas: Alejandro Quintana, Marcos Andia, Rodderick Perozo, Jorge Lovera, Dico Roca.

Renovación de contrato: Heber Leaños, Nelson Amarilla, Saidt Mustafá, Diego Hoyos, Juan Vogliotti, Bruno Pascua, Álvaro Quiroga, Víctor Galaín.

7. Nacional Potosí:

Altas: Miguel Padilla (ex Independiente), Roberto Rivas (ex SanJosé), Luis Aníbal Torrico (ex San José), Harold Reina (ex The Strongest), Mario Cuéllar (ex Oriente Petrolero), Álvaro Peña (DT), Óscar Vaca (ex Wilstermann), Rodrigo Vargas Touchard (ex San José).

Bajas: Edson Pérez, Francisco Rodríguez, Sebastián Núñez (DT), Daniel Mancilla, Abraham Cabrera, Miguel Suárez.

Renovación de contrato: Diego Navarro, Miguel Quiroga, Jimmy Roca, Paolo Jiménez, Alexis Hinestroza, Rodrigo Cabrera.

8. Palmaflor

Altas: Gustavo Olguín (ex Oriente Petrolero), Vladimir Castellón (ex Bolívar), Freddy Abastoflor (ex San José), Gustavo Salvatierra (ex Real Potosí), Maximiliano Gómez (ex Real Potosí), Leonardo Toco (ex SanJosé), Hernando Araúz (ex 25 de Junio), Marcos Andia (ex Guabirá), Jaime Santos (ex SC East Bengal de India), Moisés Calero (ex The Strongest), Luis Serrano (ex San José), Julio César Baldivieso (DT), Iván Vidaurre (ex San José), Edwin Rivera (ex Aurora), Pedro Azogue (ex Bolívar), Oswaldo Blanco (ex Alianza FC), Ricardo Noir (ex San Martín de Tucumán), Jhon Mena (ex Aurora), Joaquín Lencinas (ex Orense).

Bajas: Jefferson Tavares, Xabier Azkargorta (DT), David Checa, Alan Loras, Iván Huayhuata, Thiago dos Santos, Edilson Vásquez, Alexander Pinto, Erick Vásquez, Rubén Solares, Fabricio Bustamante, Horacio Sánchez.

Renovación de contrato: Fernando Saldías.



9. Blooming:

Altas: Santos Navarro (ex Oriente Petrolero), Eduardo Villegas (DT), Carlos Ribera (ex Real Santa Cruz), Marco Daniel Vaca (ex Enrique Happ), Ricardo Pedriel (ex Wilstermann), Óscar Baldomar (ex Real Potosí), Hugo Rojas (ex Always Ready), Lucas Revuelta (ex Bahía de Brasil), Pedro Franco (ex América de Cali), Gervasio Núñez (ex Belgrano de Córdoba, Argentina), Óscar Ribera (ex Bolívar) y Abraham Cabrera (ex Nacional Potosí), Juan Anangonó (ex River Plate de Paraguay), Roler Ferrufino (ex The Strongest).

Bajas: Gabriel Schurrer (DT), Helmut Gutiérrez, Gustavo Fernández, Leonardo Sánchez, Juninho, José Vargas, Jesús Sagredo, José María Carrasco, José Veizaga, Fernando Arismendi.



Renovación de contrato: Rafael Barros, Fernando Arismendi, Joselito Vaca, José Peñarrieta, Richard Spenhay, Edward Vaca (ampliación), Christian Latorre, Rafinha, Júnior Sánchez.



10. Oriente Petrolero:

Altas: Wilson Quiñónez (ex Sportivo San Lorenzo), Elkin Blanco (ex Orense de Ecuador), Gualberto Mojica (libre), Juan Pablo Aponte (ex Wilstermann), Francisco Rodríguez (ex Nacional Potosí), Hugo Dorrego (ex Cerro Largo de Uruguay), Henry Vaca (ex Atlético Goianense de Brasil), Dayro Moreno (ex Once Caldas de Colombia).

Bajas: Gustavo Olguín, Carmelo Algarañaz, Matheo Zoch, Alan Mercado, Widen Saucedo, Mario Cuéllar, Norberto Palmieri, Marco Bueno, Ferddy Roca, Sebastián Gamarra, Santos Navarro, Romel Quiñónez, Kevin Salvatierra.

Renovación de contrato: José Alfredo Castillo, Daniel Franco, Juan Carlos Montenegro.

11. Aurora:

Altas: Leandro Maygua (ex Real Potosí), Brian Samiento (ex Volos NFC de Grecia), Iván Huayhuata (ex Palmaflor), Edward Zenteno (ex Wilstermann), Elías Alderete (Chacarita de Argentina), Paolo Alcócer (ex Bolívar), Alexis Ramos (ex Sanarate FC).

Bajas: Edwin Rivera, Adriel Fernández, Miguel Ángel Ríos, Santiago Arce, Jhon Mena.

Renovación de contrato: Erick Rivera, Manuel Morello, Dario Torrico, Caleb Cardozo, Omar Morales, Cristian Vargas, Humberto Viviani (DT), Amílcar Sánchez, Nicoll Taboada.



12. Real Potosí:



Altas: Álex Pallarés (DT), Agoney González (ex Tenisca), Robin Ramos (ex Atlético de Venezuela), Jorge Lovera (ex Guabirá), Anderson Rey (ex Always Ready), Dico Roca (ex Guabirá), Luis Copete (ex Always Ready), José Carlos Múñoz (ex Nacional Potosí), Joel Fernández (ex Bolívar), Carlos Villa (ex Torre Levante), Leonardo Padilla (ex Argentino Júniors), Limberg Gutiérrez (ex Guabirá), Christian Bekamenga Bekamengo Aymard (ex Muktijoddha Sangsad KS Muktijoddha Sangsad KS), Luis Díez Ocerín (ex Martina Calcio), Juan Carlos López (ex Los Cabos), Jefferson Collazos (ex Atlético Grau).

Bajas:Álex Pallarés (DT), Gustavo Salvatierra, Mariano Berriex, Juan Carlos Balcera, Óscar Baldomar, Matías Mirabaje, Anderson Rey, Luis Fernando Copete, Juan Carlos López, Jefferson Collazos.

Renovación de contrato: ---



13. San José:

Altas: Domingo Sánchez (DT)

Bajas: Freddy Abastoflor, Leonardo Toco, Roly Sejas, Roberto Rivas, Marcelo Gomes, Luis Aníbal Torrico, Iván Vidaurre, Luis Serrano, Rodrigo Vargas Touchard, Jesús Careaga, César Mena, Mario Ovando, Marco Morgón, Ronald Segovia.

Renovación de contrato: ---



14. Real Santa Cruz:

Altas: Néstor Clausen (DT), Daniel Saravia (ex Destroyers), Juan Camilo Vela (ex Boyacá Chicó), Marcelo Argüello (ex Universitario de Sucre), José Antonio Lanza, Edarlyn Reyes Ureña (Cibao FC), Jesús Flores (ex Real Tomayapo), Ricardo Suárez (ex Guabirá), David Andersen (ex Destroyers), Dimar Ortega (ex Real Potosí), Carlos Franco (ex Belgrano de Córdoba, Argentina), Alan Loras (ex Palmaflor), David Checa (ex Palmaflor), Sebastián Angulo (ex Atlético Bermejo), Jesús Vaca (divisiones menores), Omar Ledezma (divisiones menores), Miguel Ángel Ríos (ex Aurora), Claudio Rodríguez (juvenil), Jhasmani Campos (ex The Strongest), Carlos Saucedo (ex Royal Pari).

Bajas: José 'Pepe' Peña (DT), Gonzalo Moruco, Carlos Ribera.

Renovación de contrato: Miguel Becerra, Víctor Cuéllar, Carlos Navas, Andreé Navia, Marcel Román, Júnior Peña, Marcelo Velasco.

15. Independiente:

Altas: Gustavo Cristaldo (ex Libertad), Francisco Silva (ex Mushuc Runa SC), David Díaz (ex Aurora), Álex Arancibia (ex Aurora), Gonzalo Moruco (ex Always Ready), Brian Hinojosa (ex RealPotosí), Marcelo Gomes (ex San José), Martín Prost (ex Gimnasia y Esgrima de Jujuy), Luis Alí (ex Bolívar), Miguel Suárez (ex Nacional Potosí), Yesit Martínez (ex Fancesa), Nilo Chávez (ex Real Monteagudo), Denilson Valda (ex Fancesa).

Bajas: Leonardo Gómez, Paulo Castro, Franco Palacios, Santiago Lebus, Óscar Díaz, Rodolfo Padilla, Fabián Mendienta, Gabriel Ríos, Maximiliano Martínez, Carlos Tordoya, Miguel Padilla, Pedro Marcos.

Renovación de contrato: Marcelo Robledo (DT), Martín Chiatti, Mijail Avilés, Emerson Velásquez, Alejandro Medina Suárez.

16. Real Tomayapo:

Altas: Gerardo Castellón (ex García Ágreda), Lorenzo Trujillo (ex García Ágreda), Diego Zamora (ex The Strongest), Eber Vera (ex Independiente de Paraguay), Primo Romero (ex Stormers San Lorenzo), Kevin Morales (Atlético Bermejo), Leonel López (ex Quebracho), Cristian Silos (ex Quebracho), Nilton Ferreira (ex Inter de Brasil), Luis Maldonado (ex Nueva Chicago), Pablo Lima (ex García Ágreda), Imanol Cárdenas (ex Bolívar), Luis Cárdenas (exNacional Potosí), William Ferreira (libre), Camilo Ríos (ex Petrolero del Chaco), Jaime Villamil (ex The Strongest), Christian Valencia, Rodrigo Ávila (ex Real Potosí), Enzo Estrada, Wálter Veizaga (ex The Strongest).



Bajas: Jesús Flores, Javier Martínez, Reynaldo Benitez, Javier Tejerina, Pablo Vaca.