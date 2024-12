Jaime Cornejo descarta supuesta suplantación de identidad de un jugador de Aurora

El presidente de Aurora, Jaime Cornejo, salió al paso para aclarar algunas versiones en sentido de que un jugador de su club habría suplantado identidad. El futbolista apuntado es el juvenil Gabriel Montaño, una de las revelaciones en el fútbol boliviano, a quien se lo acusa de utilizar la identidad de un hermano menor fallecido.

Jaime Cornejo se refirió a este tema en la ciudad de La Paz, a donde viajó el jueves para participar del Congreso Extraordinario de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF).

“Yo he hablado con él (Gabriel Montaño) y me ha dicho que tiene un hermano mayor, de 28 años. No me digan que él va a suplantar la edad de un mayor, ¿tiene cara de 28 años?, imposible. De una vez que se dejen de macanas y si tienen pruebas, ¿qué esperan para iniciar las acciones legales? Nosotros estamos totalmente tranquilos”, dijo Cornejo a los medios de comunicación.

El titular del club cochabambino reveló que hubo presión para que Aurora apoye un pedido que se iba a realizar en el Consejo Superior de la División Profesional para que no haya descensos y que a cambio no iba a haber reclamo alguno sobre el supuesto caso de suplantación de identidad.

“De todo lado ha venido la presión, eso ha hecho que yo tenga la decisión más firme y mi pensamiento es que no podemos perjudicar para el año a otro club, porque tendría que haber dos descensos directamente, no me compete tomar esa decisión”.

Después del Congreso Extraordinario de la FBF, el mismo jueves por la noche, se tenía previsto llevar a cabo un Consejo Superior de la División Profesional para tratar el tema de que no haya descensos este año, finalmente el consejo no se realizó.

“Si se hubiese instalado el consejo, nosotros lo hubiésemos hecho público y no hubiésemos participado de esa votación”, agregó Cornejo a tiempo de señalar que eran más de diez clubes los que no estaban de acuerdo con que no haya descensos este año.

El presidente de Aurora, reconoció que el tema de suplantación de identidad molesta y que decidió hablar públicamente porque entiende que “el que calla otorga”.

“Estoy tomando los recaudos. La prensa, si tiene pruebas y replica algo, lo tiene que llevar hasta el final. No es nomás emitir acusaciones falsas alegremente, ya está de buen tamaño, quien calla otorga y por eso he salido a hablar la verdad”, enfatizó el mandamás del equipo del pueblo.