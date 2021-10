La derrota de Aurora ante Real Tomayapo le costó el cargo al DT Humberto Viviani

Escucha esta nota aquí

Estaba en la cuerda floja y la derrota ante Real Tomayapo terminó por mostrarle la puerta de salida de Aurora. Humberto Viviani no es más director técnico del equipo del pueblo, que el domingo perdió (1-2) de local contra el cuadro chapaco, por la fecha 22 del torneo de la División Profesional.

Tras el partido jugado en el estadio Félix Capriles, el entrenador puso su cargo a disposición de la dirigencia del club cochabambino. Viviani, que deja al equipo en el duodécimo lugar de la tabla de posiciones, con 25 puntos, casualmente uno más que Tomayapo, que se encuentra un peldaño más abajo.

“Hablé con los dirigentes, soy uno de los convencidos de que los resultados mandan. Contra Real Tomayapo no podíamos haber perdido, no me aferro al cargo cuando las cosas no están saliendo bien, prefiero dar un paso al costado y desearle el bien a la institución”, dijo Viviani, según APG Noticias.

La renuncia del técnico fue aceptada por la dirigencia de Aurora, que en sus redes sociales publicó una fotografía del entrenador dándole gracias por sus servicios.

Viviani hizo público que los jugadores le pidieron que continúe en el cargo, pero reconoció que los resultados son los que mandan en el fútbol.

“Decidí dar un paso al costado… no creo que en el plantel haya camarilla, los jugadores me pidieron que me quede, que recapacite, pero es una decisión tomada por los resultados, el fútbol es de resultados”, agregó el ex DT de Aurora.

En las 22 fechas del torneo Único de la División Profesional que Viviani dirigió al equipo del pueblo, logró siete victorias, cuatro empates y 11 derrotas.