Mauricio Soria: “Tenemos un plantel bastante mejorado”

Mauricio Soria, director técnico de Aurora, se mostró satisfecho con el armado de su equipo y aseguró que no contratarán más jugadores.



“Llevamos dos semanas y media de preparación, hemos terminado la concentración cerrada el día sábado. Hemos hecho bien cosas, no se hicieron muchos cambios y eso ayuda al funcionamiento del equipo. Tenemos un plantel bastante mejorado, ya no incorporaremos a nadie más", manifestó al programa “Laboratorio Fútbol”.



“Hemos traído jugadores para suplir a aquellos que se marcharon del club. También le estamos dando oportunidades a los jugadores que no tuvieron mucha participación el año pasado. Considero que se armó un plantel bien interesante”, añadió.



El estratega cochabambino también se refirió al Club Melgar, su rival en la primera fase de la Copa Libertadores.



“Vimos el partido amistoso que sostuvo con Bolívar. Melgar es un equipo muy bueno, tiene jugadores veloces. Posee buen dominio de balón y realiza buenas jugadas”.



Finalmente, habló sobre las diferencias que mantuvo con el presidente de Aurora antes de firmar su renovación.ñ de contrato.



“Pasó que teníamos algunos desacuerdos con el presidente Cornejo, en cuanto a quienes tenían que quedarse y a quienes teníamos que traer. Entonces como no estábamos coincidiendo, yo le dejé la libertad para que pueda seguir con su equipo. Luego de eso nos pusimos de acuerdo de nuevo, consensuamos bien quienes deberían venir. Accedió a que armemos el equipo que le había planteado”, concluyó.